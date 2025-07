Viale Maddalena tragico incidente stradale | perde la vita guardia giurata 47enne

Un tragico incidente sconvolge Napoli: un uomo di 47 anni, guardia giurata, ha perso la vita in un drammatico scontro tra il suo scooter T-Max e una Toyota Yaris lungo viale Maddalena. La scena, ricca di dolore e incredulità , ci ricorda quanto possa essere fragile la nostra vita sulle strade. Restiamo in attesa di ulteriori dettagli per comprendere meglio questa tragedia e le sue cause.

La vittima, una guardia giurata, era alla guida di uno scooter T-Max e stava procedendo lungo viale Maddalena, quando si è scontrato con una Toyota Yaris che viaggiava nella stessa direzione. Un uomo di 47 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto ieri sera, intorno alle 21, a Napoli, lungo viale Umberto .

Scontro auto-moto a Napoli, morto vigilante di 47 anni: incidente a viale Maddalena - Una tragedia scuote Napoli: un incidente lungo viale Maddalena si è rivelato fatale per una guardia giurata di 47 anni, coinvolta in uno scontro tra auto e moto all’ingresso della Perimetrale di Scampia.

Scontro auto-moto a Napoli, morto vigilante di 47 anni: incidente a viale Maddalena - Incidente in viale Umberto Maddalena all'imbocco della perimetrale di Scampia: morta una guardia giurata di 47 anni ... Lo riporta fanpage.it

Tragico incidente a viale Umberto Maddalena: perde la vita un 47enne - Un uomo di 47 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto ieri sera, intorno alle 21, lungo viale Umberto Maddalena, poco prima ... Secondo reportweb.tv