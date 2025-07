Gaia Costa uccisa da un Suv a Porto Cervo mentre attraversava sulle strisce La turista che l' ha investita ha lasciato l' Italia

Una tragedia scuote Porto Cervo: Gaia Costa perde la vita investita da un SUV mentre attraversava sulle strisce, mentre la turista coinvolta, Vivian Alexandra Spohr, ha lasciato l’Italia. L’incidente si è verificato martedì in Sardegna e, nonostante la fermata immediata della donna tedesca, l’accusa di omicidio stradale non è ancora stata formalizzata. Una vicenda che solleva molte domande sulla sicurezza e le responsabilità sulle strade italiane.

L'incidente martedì in Sardegna. Vivian Alexandra Spohr, la top manager tedesca, moglie dell'ad di Lufthansa, è tornata in patria. Si era subito fermata. L'accusa di omicidio stradale non è stata ancora formalizzata. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it