Alessandro Russo, consigliere delegato di Agsm Aim, ha chiarito che il piano industriale 2025-2030 non punta alla quotazione in Borsa, ma si focalizza sulla crescita interna e sulla solidità dell’azienda nei prossimi cinque anni. Un percorso “stand alone” pensato per rafforzarci e prepararci per il futuro. Russo ha sottolineato che il vero obiettivo sarà valutato dai soci nel 2030, quando si potrà riprendere in mano questa importante decisione.

Il piano industriale 2025-2030 "che abbiamo presentato è stand alone, parla di noi, abbiamo bisogno di fare cinque anni importati per portare l'azienda ad essere ancora più robusta". Lo ha spiegato il consigliere delegato Agsm Aim, Alessandro Russo, rispondendo ad una domanda sulla possibilità di una quotazione in Borsa, nel corso della presentazione del piano industriale. "Il futuro sarà oggetto di valutazione da parte dei soci che nel 2030 decideranno cosa fare - ha chiarito -, questo piano non è un processo che abilita, che guarda a scenari diversi da quelli attuali". Per quanto riguarda eventuali acquisizioni ha spiegato che nel "nostro piano sono previsti anche elementi di crescita inorganica, principalmente di impianti - ha detto -. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Russo (Agsm Aim), piano industriale non guarda a quotazione

