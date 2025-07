La linea ferroviaria Parma-Suzzara sarà completamente elettrica

La ferrovia Parma-Suzzara si trasforma in un esempio di sostenibilità e innovazione: con l'inizio dei collaudi sulla linea completamente elettrica, entro l’anno prossimo i passeggeri potranno viaggiare a emissioni zero. Questo importante traguardo, raggiunto grazie a un investimento di 58 milioni di euro dal Piano nazionale complementare, segna un passo deciso verso un trasporto più ecologico e efficiente, aprendo nuove prospettive per il futuro della mobilità sostenibile in Italia.

Partono i collaudi sulla linea ferroviaria Parma-Suzzara con l’obiettivo, entro inizio del prossimo anno, di far viaggiare i passeggeri a emissioni zero. Si è conclusa l’elettrificazione dell’intera tratta, grazie a un finanziamento di 58 milioni di euro dal Piano nazionale complementare al. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

