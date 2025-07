Quando sport e festa entrano in simbiosi

Quando sport e festa si fondono in un’unica, entusiasmante esperienza, il risultato è pura magia. È stata infatti un successo la prima edizione delle “Olimpiadi della terza età”, un evento che ha trasformato il parco di San Paolino in un vivace teatro di gioco, salute e socializzazione. Una giornata indimenticabile di sorrisi e movimento, pensata per valorizzare il benessere degli over 65 e rafforzare i legami tra generazioni. Tanti “atleti sempre giovani” si sono cimentati…

È stata un successo la prima edizione delle "Olimpiadi della terza età", evento sportivo e sociale andato in scena al parco di San Paolino. Una giornata di festa, movimento e sorrisi, che ha saputo unire anziani e giovani in un'atmosfera coinvolgente e positiva. Pensata per promuovere il benessere degli over 65, l'iniziativa ha trasformato il parco in un'arena di giochi e attività motorie leggere. Tanti "atleti sempre giovani" si sono cimentati in percorsi a ostacoli, giochi di gruppo e momenti di svago, con l'obiettivo di stare insieme, muoversi e divertirsi. Un'idea semplice ma efficace: usare lo sport come strumento di socialità, per contrastare solitudine e sedentarietà.

