Nuova rotatoria in via Emilia Ovest approvato dalla Giunta il Progetto di Fattibilità

Un passo avanti verso una viabilità più sicura e sostenibile. La nuova rotatoria in via Emilia Ovest, approvata dalla Giunta comunale, rappresenta un intervento strategico per migliorare la sicurezza di automobilisti, ciclisti e pedoni nell’incrocio tra via Lizzadri e strada Madonna dell’Aiuto. Un progetto concreto che dimostra l’impegno della città nel promuovere infrastrutture moderne e sicure, contribuendo a un ambiente urbano più vivibile e accessibile per tutti.

La Giunta comunale ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica per la realizzazione della nuova rotatoria su via Emilia Ovest all’incrocio con via Lizzadri e strada Madonna dell’Aiuto, concreta iniziativa volta ad aumentare la sicurezza stradale, anche di ciclisti e pedoni, in un. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Nuova rotatoria in via Emilia Ovest, approvato dalla Giunta il Progetto di Fattibilità