Osimhen lezione di De Laurentiis alla Juve | Scudetto e 75 milioni | Loro bruciano 91M e implorano Vlahovic

Il mondo del calcio italiano si scuote con rivelazioni sorprendenti: mentre il Napoli di De Laurentiis celebra una plusvalenza record di 75 milioni per Osimhen, la Juventus implora Vlahovic di andare via. Due investimenti da capogiro, due storie diametralmente opposte, che svelano i veri equilibri di potere e strategia nei club italiani. La verità di Ziliani apre uno scenario clamoroso: da una parte il successo, dall’altra le difficoltà . La sfida tra i giganti è appena iniziata.

Paolo Ziliani svela la veritĂ che fa tremare Torino: mentre Aurelio De Laurentiis iscrive a bilancio una plusvalenza monstre di 75 milioni per Victor Osimhen, la Juventus supplica Dusan Vlahovic di accettare una buonuscita pur di liberarsene. Due investimenti da capogiro, due destini opposti. La rivelazione del giornalista su Twitter apre uno scenario clamoroso nel calcio italiano. Da una parte il Napoli che trasforma un acquisto in un capolavoro finanziario, dall'altra la Juventus che vede bruciare quasi 92 milioni senza ottenere nemmeno lontanamente quello che sperava. Aurelio De Laurentiis presidente SSCNapoli Il capolavoro De Laurentiis: Osimhen gratis per quattro anni. 🔗 Leggi su Napolissimo.it