I Yellowjackets, figli artistici di Davis e dei Weather Report, arrivano in Italia per rendere omaggio alla rivoluzionaria band di Zawinul e Shorter. Un tributo che celebra il loro impatto sulla musica moderna, senza imitazioni, ma con un tocco personale che promette di sorprendere. La voce di Kurt Elling ci guiderà in un viaggio tra innovazione e tradizione, invitandoci a osare e riscoprire l’essenza di un sound senza tempo. Continua a leggere.

Le giubbe gialle della fusion sbarcano in Italia per un tributo alla visionaria band di Joe Zawinul e Wayne Shorter: «Hanno cambiato la musica che amiamo e le nostre vite. Non saremo la brutta copia degli eroi della svolta elettrica, la voce di Kurt Elling ci permetterà di osare». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Yellowjackets: «Siamo figli di Davis e dei Weather Report»

