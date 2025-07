Meloni | Sostegno a Kiev importante cooperazione sulla Difesa

Il sostegno dell’Italia all’Ucraina si rafforza con un impegno concreto e strategico, sottolineando l’importanza di una cooperazione tra le industrie della difesa. Meloni ribadisce il nostro supporto alla resistenza ucraina, evidenziando come investire in questo settore sia fondamentale per garantire la capacità di autodifesa di Kiev. Un impegno che riflette la determinazione italiana di contribuire attivamente alla sicurezza europea e globale, perché la solidarietà non conosce pause.

ROMA – "L'Italia continuerà a sostenere l'eroica resistenza del popolo ucraino, come ha fatto finora a 360 gradi" anche con la "cooperazione tra le nostre industrie della difesa, tra i temi che abbiamo trattato, che diventa sempre più centrale e su cui vogliamo continuare a investire. Sappiamo quanto è importante permettere all'Ucraina di continuare a difendersi, soprattutto dagli attacchi sempre più brutali con cui la Russia continua a colpire i civili". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa assieme al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo l'incontro bilaterale a margine della Conferenza sulla ripresa dell'Ucraina, a Roma.

