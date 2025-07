Imprese, Codere tra i 100 marchi più di valore in Spagna.

Codere conquista un posto di prestigio tra i 100 marchi più preziosi in Spagna, salendo all’77ª posizione nella classifica Brand Finance Spain 2025. Questo riconoscimento sottolinea la forza e il valore del brand nel settore dell’intrattenimento e del gioco, dove l’azienda si distingue come unica rappresentante del gaming da quasi un decennio. Un risultato che rafforza la sua leadership e anticipa nuovi traguardi futuri nel mercato spagnolo.

