Ucraina Meloni a imprenditori | Non abbiate paura di investire

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivolto un appello agli imprenditori italiani: non temete di investire in Ucraina. In un momento di crisi e tensione, Meloni sottolinea che la ricostruzione di questa nazione rappresenta un’opportunità concreta e strategica, più che una scommessa rischiosa. Con un futuro ancora incerto, è il momento di credere nel potenziale di una nazione resiliente e determinata a rinascere.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha esortato le imprese private a investire nella ricostruzione dell’Ucraina, mentre la Russia accelera i suoi attacchi contro Kiev. “Non abbiate paura di investire, costruire, ricostruire in Ucraina, perché investire nella ricostruzione dell’Ucraina non è una scommessa. È invece un investimento in una nazione che ha dimostrato più resilienza di qualsiasi altra”, ha detto Meloni nel suo discorso durante la Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina a Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Meloni a imprenditori: "Non abbiate paura di investire"

