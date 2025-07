Distraggono una commessa e rubano 900 euro in profumi arrestati

Due giovani ladri, uno di 20 anni e un cittadino del Burkina Faso di 38, sono stati catturati grazie all'azione tempestiva della polizia dopo aver tentato di svaligiare una profumeria nel cuore del centro storico. Distratti da un diversivo, i malviventi hanno sottratto profumi per un valore complessivo di circa 900 euro. Un intervento che dimostra come la vigilanza e l’attenzione siano fondamentali per preservare la sicurezza della comunità .

Un 20enne e un cittadino del Burkina Faso di 38 anni, entrambi con precedenti, sono stati arrestati dalla polizia per un furto commesso ieri, 9 luglio, all’interno di una profumeria del centro storico. I due, in particolare, si sono impossessati di numerosi profumi, per un valore complessivo di. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: profumi - arrestati - distraggono - commessa

Distrae la commessa e ruba la merce in vetrina: un altro furto alla Profumeria Bisquit.

Brescia, ruba profumi e minaccia la commessa con un coltello: arrestato - Gli agenti hanno fermato il 51enne intorno alla zona della stazione sequestrando la merce rubata e l’arma ... giornaledibrescia.it scrive

Rubano profumi poi buttano a terra e feriscono una commessa: arrestati - Rubano profumi poi buttano a terra e feriscono una commessa: arrestati E’ successo in un negozio del Romagna Shopping Valley. Come scrive ilrestodelcarlino.it