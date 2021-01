Brescia, party di Capodanno illegale in un resort di lusso: multate 126 persone (Di sabato 2 gennaio 2021) In un resort sul lago di Garda, precisamente a Padenghe, in provincia di Brescia, è stata organizzata una festa di Capodanno, totalmente illegale. Niente distanziamento, nè mascherine. Le immagini finite sui social hanno allertato le forze dell’ordine di Brescia, sanzionando 126 invitati. Il festino di lusso illegale Il 31 dicembre 2020, l’Italia è entrata nel secondo round di zona rossa, imposta dal Governo italiano per arginare i contagi dovuti dalla pandemia di Covid 19. Un’altra festività, assai importante per tutti i cittadini del Bel Paese, stroncata dalle disposizioni contro gli assembramenti e a favore del distanziamento sociale. Ma non per tutti è stato così. Infatti, la notte di San Silvestro, in un resort di lusso a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 2 gennaio 2021) In unsul lago di Garda, precisamente a Padenghe, in provincia di, è stata organizzata una festa di, totalmente. Niente distanziamento, nè mascherine. Le immagini finite sui social hanno allertato le forze dell’ordine di, sanzionando 126 invitati. Il festino diIl 31 dicembre 2020, l’Italia è entrata nel secondo round di zona rossa, imposta dal Governo italiano per arginare i contagi dovuti dalla pandemia di Covid 19. Un’altra festività, assai importante per tutti i cittadini del Bel Paese, stroncata dalle disposizioni contro gli assembramenti e a favore del distanziamento sociale. Ma non per tutti è stato così. Infatti, la notte di San Silvestro, in undia ...

Nila566 : RT @valfromrome: E cmq quanto devi essere deficiente per pubblicare il video del party clandestino nel resort di #brescia? Il narcisismo id… - mandolinchris : RT @valfromrome: E cmq quanto devi essere deficiente per pubblicare il video del party clandestino nel resort di #brescia? Il narcisismo id… - silviamatt64 : RT @valfromrome: E cmq quanto devi essere deficiente per pubblicare il video del party clandestino nel resort di #brescia? Il narcisismo id… - valfromrome : E cmq quanto devi essere deficiente per pubblicare il video del party clandestino nel resort di #brescia? Il narcis… - marchess88 : È polemica per il party di #Capodanno clandestino pieno di 126 persone che in realtà è un pranzo lungo che si è svo… -