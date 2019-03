Assemblea Pd | Zingaretti proclamato segretario | Muoviamoci | deve cambiare

Pd - Zingaretti all’Assemblea : “Dobbiamo cambiare tutto. Basta con le correnti e il partito dell’io” : “Serve un nuovo partito, il nuovo Pd. L’organizzazione dovrà cambiare, forse dovrà cambiare tutto e dovremo crederci tutti perché tutti saremo chiamati a dare il nostro contributo”. Lo ha detto Nicola Zingaretti nella sua relazione all’Assemblea nazionale del Pd a Roma. L'articolo Pd, Zingaretti all’Assemblea: “Dobbiamo cambiare tutto. Basta con le correnti e il partito dell’io” proviene da Il Fatto ...

Le parole di Zingaretti all'Assemblea del Pd : Nicola Zingaretti ha lanciato un appello all'unità del Pd e alla lotta, insieme, per tutelare la democrazia "messa in discussione". "Tutto ciò che ci accade intorno ci dice che dobbiamo muoverci. Insieme, io mi auguro, dobbiamo metterci di nuovo in cammino" ha detto nel suo discorso di apertura dell'Assemblea Nazionale del partito che, con il 66% delle preferenze, lo ha proclamato segretario. "Noi dobbiamo conoscere il ...

Pd - l’Assemblea proclama Zingaretti segretario : «La destra si sta salvinizzando, un grave pericolo che però apre spazi per la battaglia politica». Nicola Zingaretti indica per questo l’obiettivo di «un campo più largo, col pd in testa, per combattere questa partita». Il neo leader dice che «serve un partito diverso e più inclusivo, empatico e in grado di essere percepito come amico da chi ha sof...

Nicola Zingaretti proclamato segretario Pd dall’Assemblea del partito. I renziani convergono su Gentiloni presidente : Dopo il successo delle primarie, la ratifica. L’Assemblea del Pd ha proclamato Nicola Zingaretti segretario del Pd. E’ stato il presidente della commissione congresso uscente Gianni Dal Moro a formalizzare i risultati delle primarie del 3 marzo e gli esiti dei gazebo. Come ha spiegato Dal Moro, i voti totali sono stati 1.582.083 e quelli validi 1.569.628. In percentuale, Zingaretti ha avuto il 66% (in totale 1mln 035.955 voti). Dietro di lui, ...

Pd : Zingaretti alla prova dell'Assemblea - primo test : Zanda: non votare Gentiloni sarebbe dato politico - "Non votare Gentiloni presidente segnalerebbe una situazione politica". Così Luigi Zanda, senatore Pd, designato per la carica di nuovo tesoriere, ...

Pd - da relazione Zingaretti a direzione nazionale. Il timing dell’Assemblea : L'inizio ufficiale e' previsto per le 10,30 di domani, domenica 17 marzo, ma la giornata dei leader del Partito Democratico comincera', come da tradizione e salvo sorprese, all'alba con le ultimi riunioni delle correnti per assegnare i posti in direzione. Zingaretti ha infatti voluto accelerare l'iter per la formazione di tutti gli organi statutari dopo la sua vittoria alle primarie. Un modo per farsi trovare subito pronti alla campagna ...

Pd : domani Assemblea Nazionale con la nomina di Zingaretti a segretario : Renzi non ci sarà. Ma l'incontro è cruciale per conoscere come si muoverà il nuovo partito che punta a far diventare Presidente Paolo Gentiloni

Di piazza e di partito. Così Zingaretti si prepara all’Assemblea : Nicola Zingaretti sta lavorando ormai da due-tre giorni al suo discorso di insediamento ufficiale da segretario per l'Assemblea nazionale di domenica. Vuole dare sin dall'inizio l'idea di un partito che cambia pelle, che vuole ritornare al centro del dibattito pubblico e in sintonia con il suo 'popolo'. I temi saranno quelli che hanno accompagnato la sua campagna congressuale e, a questo proposito, sarà una coincidenza fortunata per lui ...

Zingaretti in Assemblea Pd fa il pieno con 650 delegati. Martina e Giachetti si "dividono" gli altri 355 : Secondo quanto si apprende da ambienti parlamentari dem, dai primi calcoli sulle percentuali alle primarie di ieri, sarebbe questa la ripartizione dei delegati all'assemblea nazionale dem. Si tratta di numeri ancora provvisori perchè i dati non sono ancora definitivi.Comunque, Nicola Zingaretti avrebbe una larga maggioranza: circa 650 delegati su 1000. I restanti 355 sarebbero divisi così tra Maurizio Martina e Roberto Giachetti: ...