Anteprima24.it - Concerto per Pino Daniele a Napoli, polemica piazza del Gesù: “Scosse e guglia fragile, valutare stop”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 4 minutiLedel bradisismo, laa rischio. Ed èsulomaggio a, in programma domani sera adel. Un richiesta dil’eventualeallo show è pervenuta al prefetto di. L’ha inoltrataDe Stasio, consigliere della municipalità II, recependo la segnalazione dell’associazione Città Antica. Nella denuncia, la portavoce Tiziano Iorio ricorda i “seri problemi di stabilità” delladell’Immacolata. “Tanto da indurre il Comune – sottolinea -, nel giorno 06/03/2025 a transennarla per il crollo di pezzi di marmo, oltre che essere ormai da almeno un decennio avvolta in reti metalliche di protezione“.Secondo Iorio, “la costruzione di un palco enorme in unae piccola” comporterebbe “gravi rischi per la sicurezza e la pubblica incolumità“.