Campocavallo il sindaco | Avvieremo la gara per la nuova scuola

Il futuro di Campocavallo si illumina con nuove speranze: il sindaco annuncia l’avvio della gara per la costruzione della scuola primaria, un progetto fondamentale per il patrimonio educativo del quartiere. La recente riunione del Consiglio di quartiere ha visto la nuova giunta impegnata a risolvere le criticità e a rilanciare un’opera che rappresenta un investimento importante per la comunità. La volontà è forte: il cambiamento è alle porte, e tutto sta per ripartire.

La nuova giunta osimana si è presentata alle frazioni di Campocavallo e San Sabino l’altra sera al primo Consiglio di quartiere del governo Glorio. Tanti i temi sul tavolo. In primis il futuro della nuova scuola primaria di Campocavallo. "Il progetto per la costruzione si è arenato con il commissariamento del Comune ma la prima cittadina ha promesso che farà di tutto per far ripartire l’opera e, per questo, organizzerà un Consiglio di quartiere ad hoc a settembre: "Avvieremo le procedure di gara per la nuova scuola, una delle opere il cui iter è rimasto indietro", ha detto. Da valutare la modifica progettuale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Campocavallo, il sindaco: "Avvieremo la gara per la nuova scuola"

In questa notizia si parla di: campocavallo - scuola - avvieremo - gara

Campocavallo, il sindaco: Avvieremo la gara per la nuova scuola.

"Scuola di Campocavallo indecente" - Il Resto del Carlino - Da anni ormai le famiglie di Campocavallo di Osimo attendono la nuova scuola primaria. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Scuola di Campocavallo. Variazione al fotofinish - Il Resto del Carlino - Variazione al fotofinish In Consiglio altri 960mila euro per finanziare il progetto e non bloccare l’iter. Scrive ilrestodelcarlino.it