Poste rebus aperture Cittadini infuriati per le indicazioni

Una caccia al tesoro per nulla divertente: ecco cosa ha riservato Poste Italiane ai lucchesi nel giorno di San Paolino. Gli uffici, che garantiscono un numero di ore di apertura con l’introduzione dell’orario estivo, sono stati tutti chiusi per la festività del Patrono ad eccezione di quello in viale Carlo Del Prete, verso il quale hanno finito per convergere numerosi utenti da tutta la città . Ma, tra polemiche e code interminabili, emerge il bisogno di una riforma più efficace e vicina alle esigenze dei cittadini.

Una caccia al tesoro per nulla divertente: ecco cosa ha riservato Poste Italiane ai lucchesi nel giorno di San Paolino. Gli uffici, che garantiscono un numero di ore di apertura con l’introduzione dell’orario estivo, sono stati tutti chiusi per la festività del Patrono ad eccezione, secondo quanto riportato sui cartelli, di quello in viale Carlo Del Prete, verso il quale hanno finito per convergere numerosi utenti da tutta la città . Ma, una volta arrivate, le persone hanno avuto la spiacevole sorpresa di trovare chiuso e a luci spente anche quell’ufficio: sul cartello, ecco l’indicazione di rivolgersi alla sede di via Vallisneri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Poste, rebus aperture. Cittadini infuriati per le indicazioni

In questa notizia si parla di: poste - rebus - aperture - cittadini

Poste, rebus aperture. Cittadini infuriati per le indicazioni; Poste Italiane: da lunedì estese le aperture per 4 uffici postali in provincia di Napoli.

Poste, rebus aperture. Cittadini infuriati per le indicazioni - Una caccia al tesoro per nulla divertente: ecco cosa ha riservato Poste Italiane ai lucchesi nel giorno di San Paolino. Lo riporta msn.com

Grande notizia di Poste Italiani: festeggiano i cittadini di ... - MSN - Nel panorama finanziario italiano, Poste Italiane si distingue per la sua continua espansione e innovazione. Si legge su msn.com