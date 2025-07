I Dem ripartono dal lavoro Giani ospite a Toscana Fair | Mi impegno per la città

I dem tornano in campo con entusiasmo, pronti a riavvicinare politica e cittadini. A Toscana Fair, il segretario Marco Mazzanti ha lanciato un messaggio chiaro: il Partito Democratico si apre alle associazioni, sindacati e imprese per costruire insieme un futuro più partecipato. Un’occasione importante per ascoltare le proposte e le aspettative di chi fa parte del tessuto sociale, perché solo così si può davvero ripartire.

"Questa è l'iniziativa del Pd per aprirsi al mondo delle associazioni, ai sindacati e alle attività produttive e far arrivare le loro proposte al presidente della Regione Giani in vista delle prossime elezioni ". Con queste parole il segretario provinciale del Partito Democratico Marco Mazzanti ha presentato l'evento organizzato dai dem al Toscana Fair, al quale, oltre ad esponenti di Pistoia e Provincia hanno preso parte anche rappresentanti di sindacati e categorie economiche. "Ora dobbiamo difendere il buon governo degli ultimi cinque anni". "Il nostro percorso è nato ormai tre anni fa, quando abbiamo perso Pistoia.

