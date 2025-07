Clima d’odio mi hanno appena minacciato

minacce e insulti che alimenta un clima di intolleranza e paura, minando il senso di sicurezza di chi lavora per il bene della comunità. È fondamentale ribadire il valore del rispetto e della convivenza civile, affinché episodi come questi non si ripetano e le istituzioni possano tutelare chi si impegna quotidianamente per il progresso locale. Solo attraverso l’unità e la fermezza possiamo contrastare efficacemente questa escalation di violenza verbale.

Dopo le minacce di morte esplicite al sindaco di Besana in Brianza, il suo collega di Lazzate, Andrea Monti, lancia l’allarme: "C’è un diffuso clima d’odio, anche nei confronti degli amministratori locali ". Il sindaco di Lazzate, Andrea Monti ha voluto esprimere pubblicamente solidarietà e vicinanza al collega sindaco Emanuele Pozzoli, di Besana in Brianza, che ha ricevuto minacce di morte diffuse attraverso i social network. Una campagna di odio, degenerata fino agli attacchi personali e a gravissime minacce, in seguito all’intervento di riqualificazione viabilistica in frazione Montesiro. "Mi unisco agli interventi della segreteria provinciale della Lega e a quelli del consigliere regionale Alessandro Corbetta, per ribadire la totale solidarietà e vicinanza al collega sindaco Pozzoli, bersaglio di inaccettabili attacchi personali che sono arrivati fino ad esplicite minacce di morte" commenta Monti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Clima d’odio, mi hanno appena minacciato"

