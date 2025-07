A che ora la MotoGP su TV8 oggi | programma in chiaro gara GP Germania 2025

Se sei un appassionato di MotoGP e vuoi vivere l’emozione sulla tua TV, non perdere l’appuntamento di oggi su TV8! Il Gran Premio di Germania 2025 si accenderà nel primo pomeriggio di domenica 13 luglio, con la gara della classe regina che promette spettacolo e adrenalina. Prima di tutto, però, potrai seguire le emozioni di Moto3 e Moto2, per poi goderti il rush finale. Ecco tutto quello che devi sapere!

Il Gran Premio di Germania di MotoGP si svolgerà nel primo pomeriggio di domenica 13 luglio. La gara della classe regina sarà preceduta dalle analoghe competizioni di Moto3 (tarda mattinata) e della Moto2 (a ridosso del pranzo). Nessuna sovrapposizione con l’evento clou della giornata a tutto tondo, ovverosia la Finale di Wimbledon! Il Sachsenring è storicamente un feudo di Marc Marquez, che vi ha vinto ben 8 volte. D’altronde il trentaduenne iberico è uno dei pochi piloti ad apprezzare una pista compatta, caratterizzata da un’infinita piega sulla sinistra. Nonostante la natura tortuosa del tracciato, qui non mancano i passaggi spettacolari con la possibilità di stravolgere il risultato anche all’ultima curva! Va rimarcato come sia nel 2023 che nel 2024, Ducati abbia monopolizzato le prime 5 posizioni! Non si tratta di una dinamica banale, soprattutto se riferita a quanto accadde due anni orsono. 🔗 Leggi su Oasport.it