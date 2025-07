Opere finanziate dal Pnrr A marzo i primi collaudi Il punto della situazione

A marzo, i primi collaudi delle opere finanziate dal PNRR hanno dato il via a un percorso cruciale per il nostro Paese e la nostra provincia. Tra un anno, i rendiconti finali dovranno essere pronti e inviati, segnando la conclusione di uno dei più grandi investimenti dal dopoguerra. Ma come si sta preparando la nostra realtà locale in questa fase decisiva?

Fra un anno, proprio in questi giorni, i rendiconti da spedire indietro per collaudi e messa a terra delle opere realizzate col Pnrr, dovranno essere già tutti confezionati e inviati. Il più grande finanziamento che l’Italia, e non solo, abbia avuto dal secondo Dopoguerra ad oggi si potrà dire archiviato. Ma la situazione nella nostra provincia, quando si entra davvero nel rush finale, com’è? Sui macro-temi, in questi giorni, è intervenuta la Prefettura a dire la sua in termini di quadro generale a livello provinciale. "L’incontro ha evidenziato un quadro estremamente positivo quanto allo stato di attuazione e di avanzamento dei progetti finanziati con i fondi Pnrr – fanno sapere dalla Prefettura in una nota ufficiale – e dall’analisi congiunta è emerso che le amministrazioni coinvolte continuano ad operare in stretta collaborazione, con efficacia e responsabilità , consentendo un sostanziale rispetto dei cronoprogrammi e garantendo così l’erogazione puntuale dei finanziamenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Opere finanziate dal Pnrr. A marzo i primi collaudi. Il punto della situazione

