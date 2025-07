Camp Divertimento & inclusione | un’esplosione di emozioni

È finalmente arrivato il grande momento di condividere un’esperienza unica: la quinta edizione del Camp Divertimento & Inclusione, un vero concentrato di emozioni e solidarietà. A San Benedetto, tra sorrisi e nuove amicizie, 60 giovani tra sordi, udenti e Coda hanno vissuto una settimana indimenticabile, dimostrando che l’inclusione è il più potente dei campioni. E questa avventura è solo all’inizio.

E’ sceso il sipario sulla quinta edizione del Camp Divertimento & Inclusione, organizzato con grande successo a San Benedetto dall’ Aps Sordapicena Sociale, Asd Sordapicena Sportiva e Aps Coda Italia. E’ stata una settimana intensa, che ha coinvolto ben 60 bambini e ragazzi tra i 7 e i 15 anni, sordi, udenti e Coda (figli udenti di genitori sordi) provenienti da tutta Italia, per un camp davvero speciale, pensato per garantire accessibilità a 360°, grazie alla presenza di interpreti Lis (Lingua dei Segni Italiana), assistenti alla comunicazione ed educatori sordi che hanno accompagnato i partecipanti in ogni attività, creando un ambiente davvero inclusivo e stimolante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Camp Divertimento & inclusione: un’esplosione di emozioni

In questa notizia si parla di: camp - divertimento - inclusione - esplosione

AS Roma Camp 2025: al via l’estate giallorossa tra sport, divertimento e formazione - L'estate 2025 si preannuncia entusiasmante per i giovani calciatori con il ritorno degli AS Roma Camp.

Le prime giornate della Sagra di San Vigilio sono state un’esplosione di emozioni, tradizione e divertimento! Dalla suggestiva processione con la Banda Musicale di Cevo, al primo giorno di Palio tra i cantù, fino alla cena in compagnia, gli spettacoli e tanta Vai su Facebook

Camp Divertimento & inclusione: un’esplosione di emozioni; Calcio a 5, L’Altro Sport in Serie C2. Battuto Offida C5 nello spareggio promozione; Calcio a 5, gara casalinga per San Benedetto City. Sfida tra Sordapicena e Sporting Grottammare.

Camp Divertimento & inclusione: un’esplosione di emozioni - E’ sceso il sipario sulla quinta edizione del Camp Divertimento & Inclusione, organizzato con grande successo a San Benedetto ... msn.com scrive

SPORT E INCLUSIONE. “Special Camp“. Gioco e divertimento a Monteboro - Collateralmente agli "Academy Camp" per i ragazzi e ragazze dal 2012 al 2019, che si è tenuto per tutto il mese di giugno al Monteboro Training Center, e al "Goalkeeper Camp" con focus sul ruolo del p ... Da lanazione.it