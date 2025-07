La visita di Maia Sandu | Sono qui per incontrare la comunità moldava

La visita di Maia Sandu a Modena ha rappresentato un momento di grande rilevanza, sottolineando il valore della comunità moldava residente in città. Accolta con calore dal Comune, la presidente ha incontrato i cittadini e le autorità locali per rafforzare i legami e promuovere lo sviluppo economico e culturale. Un incontro che ha evidenziato il ruolo fondamentale della comunità moldava nel tessuto sociale modenese, aprendo nuove prospettive di collaborazione e crescita.

A Modena per incontrare la comunità moldava residente in città, la presidente della Repubblica di Moldova, Maia Sandu è stata accolta ieri in Comune dalla vicesindaca Francesca Maletti per un incontro che si è aperto con una visita alle sale storiche. Tati i temi affrontati, tra i quali l’importanza della comunità moldava a Modena di cui Maletti ha sottolineato l’integrazione e il contributo economico. Si è parlato, poi, dello sviluppo economico della Moldavia e del suo processo di adesione all’UE (prevista entro il 2030), della guerra in Ucraina e dell’importanza delle prossime elezioni, con riferimento alle interferenze russe. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it