Parco della Maremma Diploma ’Ecoevents’ da Legambiente

Nel cuore della Maremma, un esempio di armonia tra cultura, natura e sostenibilità brilla con orgoglio. Il Parco della Maremma, riconosciuto per la sua eccellenza ecologica, ha ottenuto per il secondo anno consecutivo la certificazione Ecoevents di Legambiente grazie alla rassegna ’Parco aperto’. Un traguardo che conferma come eventi rispettosi dell’ambiente possano essere una realtà concreta. La cerimonia si è svolta durante la conferenza di Luca Mercalli, con Angelo...

Cultura, natura e sostenibilità possono coesistere. E il Parco della Maremma lo dimostra. Per il secondo anno consecutivo, la rassegna estiva 'Parco aperto' ha ottenuto la certificazione Ecoevents, il riconoscimento di Legambiente che attesta il basso impatto ambientale degli eventi secondo elevati standard ecologici. La consegna ufficiale è avvenuta in occasione della conferenza del climatologo Luca Mercalli. A riceverla, dalle mani di Angelo Gentili della segreteria nazionale di Legambiente, è stato il presidente del Parco Simone Rusci. "Riuscire a coniugare attività culturali con il rispetto dell'ecosistema è fondamentale, soprattutto in un luogo che rappresenta un unicum per biodiversità – ha commentato Rusci –.

Venerdì 11 luglio – Luca Mercalli al Parco della Maremma Granaio Lorenese, ore 19.00 Il noto climatologo Luca Mercalli sarà ospite del Parco per un dialogo aperto su clima, ambiente e il futuro della biodiversità. Un momento di confronto e consapevole Vai su Facebook

