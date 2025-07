Il ‘grazie’ della moglie di Chiari | L’hospice un’oasi di pace

Il grazie della moglie di Chiari, Patrizia Veloce, si trasforma in un gesto di profonda gratitudine per l'oasi di pace che l'hospice ha rappresentato. In un momento di grande dolore, questa vicinanza, proveniente da persone sia vicine che lontane, testimonia il valore umano e politico di Marco Chiari, riconosciuto unanimemente come una persona di grande spessore. Dopo i tanti messaggi di cordoglio, adesso è la moglie a ringraziare, prima di tutto il...

Una vicinanza che è arrivata da tante persone, anche distanti dal suo percorso umano e politico, a riprova che Marco Chiari, l’ex assessore comunale deceduto nei giorni scorsi a causa di una terribile malattia che ha affrontato con coraggio e senza farne un mistero, era una di quelle persone il cui spessore è stato unanimemente riconosciuto. Dopo i tanti messaggi di cordoglio, adesso è la moglie Patrizia Veloce a ringraziare, prima di tutto il personale medico che ha assistito Chiari per mesi e mesi in una situazione di dolore fisico e non solo. "Dopo mesi e mesi di cure rivelatesi inefficaci e di dolore non solo fisico – scrive – siamo approdati ad una ‘oasi di pace‘, le Cure Palliative dell’Ex Campo di Marte, meglio conosciute come ‘ Hospice ‘. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il ‘grazie’ della moglie di Chiari: "L’hospice, un’oasi di pace"

In questa notizia si parla di: chiari - moglie - grazie - hospice

Il TuttoèVita Fest visto dallo scrittore Simone Tempia - siamo felici di condividere questo racconto! Grazie di cuore Simone! Vai su Facebook

Dalla moglie di Marco Chiari i ringraziamenti all’hospice di Campo di Marte - Patrizia Veloce: "Nel reparto di cure palliative abbiamo trovato personale speciale che coniuga umanità e professionalità" ... luccaindiretta.it scrive

Marco Chiari, tutti i ringraziamenti da parte della moglie alla sanità pubblica lucchese - Da pochi giorni è scomparso per una grave malattia mio marito Marco Chiari; dopo mesi e mesi di cure rivelat ... Scrive lagazzettadilucca.it