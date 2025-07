Melissa Agliottone non si ferma più La cantante ricevuta in Comune

Melissa Agliottone, giovanissima stella emergente, ha conquistato il cuore della comunità e della musica con il suo talento straordinario. A soli quattordici anni, con la vittoria al 67° Festival di Castrocaro, si conferma la più giovane vincitrice nella storia della kermesse. Il sindaco Gionata Calcinari, il vice Francesco Tofoni e il presidente del consiglio Simone Trasarti l’hanno ricevuta in Comune, celebrando un talento che promette grandi successi. La sua passione e determinazione sono un esempio ispirante per tutti.

Il sindaco Gionata Calcinari, il vice Francesco Tofoni e il presidente del consiglio Simone Trasarti hanno ricevuto in Comune la giovanissima cantante e concittadina Melissa Agliottone, la quale, a quattordici anni, sta inanellando importanti successi artistici, l’ultimo dei quali la vittoria al 67° Festival di Castrocaro. Un trionfo che le è valso anche un primato, essendo la più giovane vincitrice nella storia della kermesse. E’ felicissima Melissa, ma ammette: "La vittoria più grande è stata aver portato in gara un mio testo inedito, ‘Prima di crescere’, di cui ho scritto anche la melodia". Insomma, non ha vinto come semplice interprete, ma come vera e propria cantautrice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Melissa Agliottone non si ferma più. La cantante ricevuta in Comune

