Formaggi pasta vino e cibi mediterranei L’Sos delle associazioni | Aumenti esagerati

L’Italia si trova di fronte a una sfida senza precedenti: gli aumenti esagerati sui formaggi, pasta, vino e cibi mediterranei minacciano l’economia e le tradizioni del nostro territorio. La recente minaccia di dazi al 30% da parte degli Stati Uniti, annunciata da Trump alla Ue, rischia di essere un colpo mortale per l’agroalimentare, cuore pulsante del Made in Italy. È il momento di fare fronte comune e difendere con determinazione il nostro patrimonio culinario.

C’è preoccupazione nell’economia italiana, soprattutto per le categorie più coinvolte, dopo la lettera di Trump alla Ue e che ha fissato i dazi al 30% sui prodotti dell’Ue. Primo tra tutti l’ agroalimentare, per il quale queste tariffe sarebbero "un colpo mortale", non usa mezzi termini il presidente di Coldiretti Ettore Prandini (foto) "Con il dazio al 30% – specifica infatti –, le tariffe aggiuntive per alcuni prodotti simbolo del Made in Italy arriverebbero al 45 per i formaggi, al 35 per i vini, al 42 per il pomodoro trasformato, al 36 per la pasta farcita e al 42 per marmellate e confetture". 🔗 Leggi su Quotidiano.net