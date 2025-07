Tirolesi | il blocco della Befana Stop al mercatino dopo Natale La giunta decide la Fiera esulta

Il tradizionale mercatino tirolese, simbolo di magia e autenticità, rimarrà un punto fermo anche quest’anno, attirando visitatori da tutta Italia. Tuttavia, questa volta, la festa sarà breve: il blocco imposto dalla giunta farà sì che l’esposizione si concluda pochi metri oltre le festività natalizie. Un colpo duro per gli appassionati, ma anche l’occasione per riscoprire il fascino di un evento che, nonostante tutto, sa sempre come sorprendere.

Questo mercatino non s’ha da fare. No, il mercatino tirolese arriverà puntuale anche quest’ anno, aprendo i battenti alla metà di novembre, pronto a richiamare turisti da tutta Italia, come solo lui sa fare. Però anche stavolta dovrà fermarsi pochi metri dopo il Natale. L’annuncio arriva dal comitato per la Fiera Antiquaria e da alcuni degli espositori che lo coordinano. Ed è l’annuncio che nega agli amici del grande nord di poter allungare fino alla Befana, come i loro colleghi del Trentino fanno ogni anno. "Dopo una settimana di riflessione l’assessore Simone Chierici ha deciso di accogliere le nostre istanze e ha deciso di salvaguardare l’edizione di Gennaio 2026 della Fiera nella sua veste classica e con le modalità consuete. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tirolesi: il blocco della Befana. Stop al mercatino dopo Natale. La giunta decide, la Fiera esulta

In questa notizia si parla di: mercatino - befana - natale - fiera

Tirolesi: il blocco della Befana. Stop al mercatino dopo Natale. La giunta decide, la Fiera esulta; All’Aquila la 75esima edizione della Fiera dell’Epifania con il ritorno degli ambulanti in Piazza Duomo; Arriva la Befana, gli eventi del fine settimana dell'Epifania a Firenze e dintorni.

Fiera dell’Epifania tra mostre mercato e caccia alla Befana per le ... - Proprio oggi, alla Loggia dei Trecento, spazio alla “Fiera dell’Epifania”, la mostra mercato con ... Segnala ilgazzettino.it

Mercatini di Natale (Mercatini di Natale) 2025-2026 a Milano - Durante la stagione natalizia, la maggior parte dei quartieri di Milano ospita mercati per l'intrattenimento e lo shopping natalizio. Scrive rove.me