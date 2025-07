Pronostico Corinthians-RB Bragantino | questo segno esce da sette partite

Il confronto tra Corinthians e RB Bragantino promette spettacolo nella notte tra domenica e lunedì, alle 00:00 ora italiana. La sfida, valida per la tredicesima giornata del Brasileirao, si svela come un momento cruciale per entrambe le squadre. Curioso il fatto che il pronostico segna un risultato positivo in sette incontri consecutivi. Scopriamo insieme le probabili formazioni, il nostro analisi e le chance di vittoria, perché questa partita potrebbe riservare sorprese intriganti e...

Corinthians-RB Bragantino è una partita della tredicesima giornata del Brasileirao e si gioca nella notte tra domenica e lunedì alle 00:00 (ora italiana): tv, probabili formazioni, pronostico. Il Corinthians guidato dall’ex selezionatore della nazionale brasiliana Dorival Jr, prima dello stop di un circa un mese per permettere lo svolgimento del Mondiale per Club – ben quattro club sono stati impegnati nella kermesse internazionale ma tra questi non c’era il Timao – aveva pareggiato tre partite di fila nel Brasileirao: 0-0 contro Atletico Mineiro e Vitoria e 1-1 con il Gremio. (Ansa) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Corinthians-RB Bragantino: questo segno esce da sette partite

