I vigili del fuoco lanciano l’allarme | Siamo pochi la sicurezza è a rischio

I vigili del fuoco della provincia di Varese hanno proclamato lo stato di agitazione, evidenziando gravi carenze che mettono a rischio la sicurezza pubblica e il loro operato. Con una voce unitaria, le sigle sindacali denunciano criticità che richiedono interventi immediati per garantire un servizio efficiente e la tutela del personale. È fondamentale che le autorità ascoltino questa richiesta di aiuto e agiscano prontamente.

I sindacati dei vigili del fuoco della provincia di Varese hanno proclamato ufficialmente lo stato di agitazione. La decisione è stata presa per denunciare le “gravi carenze e criticità ” che secondo le organizzazioni sindacali mettono a rischio sia il servizio tecnico urgente sia la sicurezza del personale. La comunicazione, firmata da tutte le sigle del settore – Conapo, Fns Cisl, Uil Pa, FP Cgil, Confsal e Usb – mette in evidenza le problematiche che da tempo vengono segnalate, in particolare la carenza di organico, con una riduzione del 24% tra capireparto e capisquadra e del 19% tra i Vigili del fuoco, e il mancato rispetto dei numeri minimi previsti dalla direttiva Dds 59 del 23 febbraio 2023. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I vigili del fuoco lanciano l’allarme : "Siamo pochi, la sicurezza è a rischio"

I vigili del fuoco lanciano l'allarme : "Siamo pochi, la sicurezza è a rischio" - I sindacati dei vigili del fuoco della provincia di Varese hanno proclamato ufficialmente lo stato di agitazione.

