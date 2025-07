L’estate in solitudine | dieci chiamate d’aiuto al giorno

L’estate, spesso associata a relax e gioia, per molti diventa un momento di solitudine e silenzio interiore. Telefono Amico, dal 1967, ascolta chi si sente isolato, offrendo conforto e supporto a chi chiama in cerca di aiuto. In un anno in cui le chiamate aumentano, il volontariato si conferma un punto di riferimento fondamentale. Perché nessuno dovrebbe affrontare le proprie fragilità da solo.

Isolamento, solitudine, difficoltà a trovare un sostegno. Per molti l’estate non è la stagione delle spensieratezza e della leggerezza, ma il periodo più difficile dell’anno. Lo racconta l’esperienza di Telefono Amico, realtà del volontariato che dal 1967 in tutta Italia – e dal 1987 a Bergamo – dà sostegno a chi chiama in cerca di aiuto per le proprie fragilità psicologiche. Il centro di Bergamo, una delle 21 sedi distribuite sul territorio italiano, in tutto il 2024 ha raccolto circa 3.500 chiamate (di cui 400 via WhtasApp): in media fanno quasi 10 contatti al giorno, ma la curva in realtà è più sinuosa, e vede nell’estate - insieme a Natale e Pasqua – un periodo di picco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’estate in solitudine: dieci chiamate d’aiuto al giorno

Terni, progetto invecchiamento attivo 'Fresca Estate': "Un supporto alle emergenze calore e solitudine" - Il progetto 'Fresca Estate' di Terni si presenta come un prezioso supporto alle emergenze legate al caldo, alla solitudine e alla prevenzione delle truffe, migliorando la qualità della vita degli anziani.

L'arrivo dell'estate è un momento critico per molte persone anche in Trentino. In loro soccorso i 30 volontari di Telefono amico.

Mai soli: il caldo si affronta con compagnia La solitudine è un fattore di rischio. Anche una banale sensazione di debolezza può diventare pericolosa se si è soli. Una telefonata al giorno o una breve visita fanno la differenza.

L'estate in solitudine: dieci chiamate d'aiuto al giorno - Per molti l'estate non è la stagione delle spensieratezza e della leggerezza

Restiamo in contatto. Un aiuto agli anziani contro la solitudine - "Incontro spesso, al mattino, un signore ultraottantenne che passeggia per il paese con i bastoncini del nordic walking, mi ha confidato che il pomeriggio è molto lungo, e spesso la sola compagnia è q