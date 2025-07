L’albero delle noci Il tour di Brunori sotto le stelle

Preparati a vivere un’esperienza unica sotto il cielo stellato: Brunori Sas porta il suo magico tour estivo “L’albero delle noci” all’Arena della Regina di Cattolica. Un’occasione imperdibile per ascoltare dal vivo i suoi classici e le nuove emozioni del suo ultimo progetto discografico, che prende il nome dal brano presentato a Sanremo. Non perdere questa serata speciale ricca di musica, emozioni e atmosfere indimenticabili.

L’albero delle noci - Tour estate arriva all’Arena della Regina di Cattolica. L’occasione perfetta per ascoltare dal vivo e sotto le stelle, assieme ai classici che hanno segnato la carriera di Brunori Sas (foto), i brani contenuti nel suo nuovo progetto discografico L’albero delle noci. Il disco di dieci tracce e il tour prendono il nome dal brano che Brunori ha scelto di presentare a Sanremo, dove è arrivato terzo vincendo anche il premio Bardotti al miglior testo. Con lui sul palco, Simona Marrazzo (voci, percussioni e solina), Stefano Amato (violoncello, basso elettrico e mandola contralto), Dario Della Rossa (piano, tastiere e sintetizzatori), Luigi Paese (tromba e flicorno), Gianluca Bennardo (trombone, eufonio) Massimo Palermo (batteria e percussioni), Mirko Onofrio (voci, flauti, sax, vibrafono) e Lucia Sagretti (violino, voci e theremin. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’albero delle noci. Il tour di Brunori sotto le stelle

L’albero delle noci di Brunori Sas: "Il blues trasforma il dolore in suono" - Stasera a Pistoia, alle 21, torna la magia dei live con Brunori Sas e il suo nuovo tour ‘L’albero delle noci’.

