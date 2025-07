Il socialismo partecipativo. L’inganno della meritocrazia.

Il socialismo partecipativo, spesso dipinto come un'utopia, si scontra con la dura realtà delle disuguaglianze persistenti. Ma che fine ha fatto davvero il sogno dell’uguaglianza tra le persone? È ancora attuale o rischia di essere solo un ricordo? Le discussioni tra Thomas Piketty e Michael Sandel, due giganti della sociologia moderna, ci offrono spunti preziosi per comprendere le conseguenze di questa sfida nel nostro tessuto sociale e nelle nostre vite quotidiane.

Che fine ha fatto il progetto dell' uguaglianza fra le persone? È ancora attuale? E quali sono le conseguenze, per le democrazie e per la vita concreta delle persone, del permanere, o il rafforzarsi, delle disuguaglianze? Thomas Piketty e Michael Sandel, cioè due fra i maggiori sociologi del nostro tempo, ne hanno discusso in un faccia a faccia alla Paris School of Economics nel maggio 2024 e Feltrinelli pubblica sotto il titolo Uguaglianza, una trascrizione della conferenza. Piketty, autore anni fa del Capitale del XXI secolo (Bompiani), torna sulla visione di una " socialdemocrazia partecipativa " come alternativa all'ideologia neoliberista che ha sfondato anche nei partiti (ex) socialisti, e mentre riconosce che una lenta riduzione complessiva delle disuguaglianze è in corso da qualche secolo, precisa che l'estrazione di risorse umane e materiali dal Sud del mondo è il non detto di questo processo.