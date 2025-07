Nerucci, prestigioso incarico. Andrà in Corte di Cassazione.

Un importante riconoscimento attende Riccardo Nerucci, che a gennaio entrerà a far parte delle magistrature di Corte di Cassazione, portando il suo talento e la sua esperienza nel prestigioso ruolo. Originario di Grosseto e con una carriera brillante alle spalle, Nerucci si appresta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia professionale, confermando il valore del territorio maremmano tra le alte sfere della giustizia italiana. Un traguardo che rende orgogliosa tutta la comunità.

GROSSETO Al più tardi da gennaio ci sarà anche una voce 'maremmana' fra quelle dei magistrati di una delle sette sezioni penali della Corte di Cassazione. Sarà quella di Riccardo Nerucci (nella foto) che nei giorni scorsi ha avuto l'ufficialità del nuovo incarico in seguito alla decisione presa dal Consiglio superiore della Magistratura. Nerucci, 57 anni, dopo il diploma conseguito al liceo Classico 'Carducci - Ricasoli', si è laureato nel 1992 nella facoltà di Giurisprudenza di Pisa dopo aver frequentato la Scuola superiore Sant'Anna. Dopo la laurea ha prestato servizio militare come ufficiale di complemento della Guardia di finanza al termine del quale è tornato a Grosseto dove per quattro anni ha collaborato con lo studio legale Giorgi-Capaccioli, prima come praticante e poi come avvocato.