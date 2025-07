ospedale 8 domande ai candidati regionali

L'Ospedale di Senigallia rappresenta un simbolo di cura e speranza per la comunità. Dopo otto anni di battaglie, il Comitato Cittadino chiede risposte concrete ai candidati alla presidenza della Regione Marche. Con parole ferme e determinate, Silvano Cingolani Frulla si rivolge ai candidati Acquaroli e Ricci, chiedendo chiarezza sui futuri progetti e investimenti. Le parole del Comitato sono un appello a mettere al centro il benessere dei cittadini e la qualità delle cure.

Il Comitato Cittadino, che da otto anni si batte per la riqualificazione dell’ospedale di Senigallia, in parte avvenuta, chiede ai candidati alla presidenza della Regione Marche risposte concrete, ed è disponibile ad incontrarli pubblicamente. Le parole, forti e chiare, del presidente del Comitato, Silvano Cingolani Frulla dirette a Francesco Acquaroli e Matteo Ricci. Il Comitato così scrive: "Visto che l’Ospedale di Senigallia è un presidio autonomo, chiede loro un impegno sull’ Autonomia funzionale ". Reparto di oculistica, di fisiatria e di quelli che sono diventati una appendice delle strutture complesse passate; autonomia funzionale: dell’ospedale per logistica e interventi tecnici; reparto di ORL: ripristino dei posti letti di degenza, aumento del personale medico, infermieristico e di sedute operatorie per ridurre le liste d’attesa; reparto di Day Surgery: chirurgia breve con autonomia funzionale per smaltire le liste d’attesa dei reparti ordinari senza intaccarne i posti letto; liste d’attesa: verifica dei carichi di lavoro per le prestazioni tecniche e ambulatoriali in linea con i tempi medi delle regioni più efficienti; nuovo Pronto Soccorso e 118: accelerare i lavori della palazzina e una sede per la centrale operativa; CUP: software aggiornato per prenotazioni online nei servizi e per viste ed esami; guardia medica, guardia chirurgica e guardia radiologica: un medico sempre presente la notte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it