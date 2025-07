Scuole superiori 9 milioni per scambi con l’estero

La Lombardia investe 9,2 milioni di euro per aprire le porte dell’internazionalizzazione alle scuole superiori, con l’obiettivo di arricchire i percorsi di studio e moltiplicare le opportunità di scambio all’estero. La Giunta regionale ha approvato tre delibere per promuovere l’educazione internazionale, attrarre talenti e garantire il diritto allo studio a livello globale. Un investimento che trasforma il futuro dei giovani lombardi e rafforza la posizione della regione come hub di eccellenza educativa.

La Giunta regionale ha approvato tre delibere che mirano a promuovere l’internazionalizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy). L’investimento di 9,2 milioni di euro per il biennio 2025-2027 è finalizzato a offrire nuove opportunità di studio all’estero, attrarre cervelli in Lombardia e garantire il diritto allo studio anche a chi intraprende percorsi di formazione terziaria professionalizzante. "Una svolta – commenta l’assessore Simona Tironi – per avvicinare la formazione lombarda agli standard internazionali: vogliamo offrire ai nostri studenti la possibilità di confrontarsi con esperienze educative all’estero, sostenendo al tempo stesso il diritto allo studio e la crescita delle nostre imprese". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scuole superiori, 9 milioni per scambi con l’estero

