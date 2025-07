I Comuni si fanno sentire | Occorrono più fondi per persone con disabilità

I Comuni si fanno sentire: occorrono fondi per garantire un futuro inclusivo alle persone con disabilità. Perugia dà esempio, investendo nel dialogo e nella collaborazione con le istituzioni nazionali. La sindaca Vittoria Ferdinandi sottolinea come risorse adeguate siano essenziali per creare una società più equa e solidale. La sfida ora è tradurre questa volontà in azioni concrete, affinché nessuno venga lasciato indietro.

PERUGIA – "I Comuni sono pronti a fare la loro parte, ma servono risorse adeguate per garantire che nessuno rimanga indietro". Lo ha affermato la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi, delegata Anci per inclusione e disabilità, durante l’incontro, definito "proficuo e costruttivo", con la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli. Insieme al presidente Anci, Gaetano Manfredi, hanno infatti tenuto un confronto con la ministra sulle azioni per le persone con disabilità, portando le istanze dei territori e chiedendo più fondi, almeno 200 milioni in più per l’ assistenza agli studenti. "La ministra - ha commentato la sindaca Ferdinandi - ha dimostrato attenzione alle nostre istanze". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I Comuni si fanno sentire: "Occorrono più fondi per persone con disabilità"

