Con il megafono per chiedere il fine lavori

il mugugno sotto il megafono con una domanda che risuona chiara e decisa: “Quando finiranno i lavori?” La sua voce, forte e autorevole, scuote l’aria e richiama l’attenzione di tutti, perché sa che la pazienza ha un limite. Paolo Felici, ristoratore de “I tre nodi”, non si arrende alle promesse vuote; è pronto a chiedere chiarimenti e a far sentire il suo grido di speranza, perché il fine lavori non può aspettare oltre.

Avevano detto e promesso, sindaco Valerio Vesprini in testa, che i lavori sul lungomare sarebbero terminati a Pasqua, senza però precisare di quale anno. Di conseguenza il mugugno degli operatori si è fatto più forte, generalizzato e percepibile, pur senza voce sull’intero lungomare. Ma il mugugno non rientra tra le modalità comportamentali del ristoratore de "I tre nodi", Paolo Felici. Lui è uno spirito libero, arguto, capace di seppellire chiunque con una battuta o una risata. Stante la situazione di incertezza visti i lavori senza capo né coda, Felici dice che sarebbe stata necessaria un’informativa agli operatori da parte del comune: "Dal quale – sottolinea – arriva solo la comunicazione della Tari da pagare". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Con il megafono per chiedere il fine lavori

In questa notizia si parla di: lavori - megafono - chiedere - fine

Con il megafono per chiedere il fine lavori; Gaza, palestinesi protestano contro guerra, Hamas: megafoni di Israele; Protesta sotto la Curia. Il Comitato residenti: Via don Biancalani. Oppure il vescovo.

Con il megafono per chiedere il fine lavori - La singolare protesta del ristoratore Paolo Felici, con addosso una pettorina: "Dal Comune ho ricevuto solo la bolletta Tari" ... Segnala msn.com