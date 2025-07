Giovane accoltellato in centro Ferito al volto caccia all’aggressore

Una tranquilla notte in centro si è trasformata in scena di tensione e paura, quando un giovane di 21 anni è stato accoltellato al volto senza apparente motivo. L’aggressione, avvenuta all’alba di sabato in via Calderini, ha scatenato una caccia all’uomo che coinvolge le forze dell’ordine. La questione si fa ancora più complessa, e ora resta da capire come si evolverà questa vicenda tra colpi di scena e indagini in corso.

Ha riportato un taglio al volto. Provocato, con ogni probabilità, dalla coltellata che un uomo gli ha sferrato al volto. Aggredendolo, secondo quanto dichiarato dal ferito, senza motivo. L'episodio risale all'alba di sabato. Intorno alle quattro, in via Calderini, il ferito, identificato poi dalla polizia per un 21enne tunisino, sarebbe stato avvicinato da un uomo nordafricano che, prima, gli avrebbe spruzzato dello spray al peperoncino sugli occhi per poi colpirlo con un fendente che lo ha raggiunto al volto. Il fatto è avvenuto intorno alle 4, di fronte a diversi testimoni, gli stessi che hanno dato immediatamente l'allarme chiamando il numero di emergenza, permettendo a una pattuglia della squadra volante di intervenire rapidamente nei pressi di piazza IV Novembre.

