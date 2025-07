Tenta la rapina | cade dalla moto Arrestato

Un tentativo di rapina si trasforma in un incidente rocambolesco nel cuore di Caprino Bergamasco. Un uomo di 56 anni, nel tentativo di derubare una borsa lasciata nell’auto, cade dalla moto e viene prontamente fermato da alcuni passanti prima dell’arrivo dei carabinieri. La scena dimostra ancora una volta quanto la presenza di spirito e il senso civico possano fare la differenza. Gli accertamenti condotti dai...

Aveva tentato di rapinare la borsa che una trentatreenne aveva lasciato sul sedile anteriore della propria auto, parcheggiata nel centro storico di Caprino Bergamasco. Tentativo fallito, e l’autore è stato bloccato da alcuni passanti che hanno assistito alla scena fino all’arrivo dei carabinieri. Si tratta di un italiano di 56 anni che è stato denunciato in stato di libertà per tentata rapina e uso di atto falso. Gli accertamenti condotti dai militari, anche grazie alle testimonianze raccolte, hanno infatti permesso di appurare che la targa del mezzo era contraffatta. L’uomo, a bordo di uno scooter, poco prima aveva cercato di rubare la borsa che la donna aveva lasciato sul sedile anteriore della propria auto, parcheggiata nel centro storico del paese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tenta la rapina: cade dalla moto. Arrestato

