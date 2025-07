Via della Canapa da area incolta a polmone verde

Immaginate un’area di tre ettari tra via della Canapa e la provinciale 2 trasformata in un’oasi verde, un polmone naturale alle porte di Copparo. La proposta di Etifor punta proprio a riconsegnare questo spazio, attualmente incolto, alla comunità come un ambiente rigenerato e sostenibile. Un progetto che promette di rivitalizzare il territorio e migliorare la qualità di vita. La giunta comunale ha già dato il via libera: il sogno sta per diventare realtà.

La proposta della società Etifor riguarda l'area di tre ettari tra la provinciale 2 e via della Canapa. Da area incolta a polmone verde alle porte del capoluogo. Questa la proposta che interessa il terreno di 3 ettari che si trova tra la strada provinciale 2 (per Formignana) e via Della Canapa, nella circonvallazione esterna di Copparo. Nei giorni scorsi, la giunta comunale ha dato parere favorevole all'avvio della procedura di sponsorizzazione del progetto presentato dalla società Etifor (spin off dell'Università degli Studi di Padova) che attraverso la piattaforma WowNature aveva manifestato interesse a realizzare un intervento di riforestazione urbana sul territorio copparese.

Riforestazione urbana alle porte della città, la proposta riguarda un'area di tre ettari.

