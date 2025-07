Ausl bilancio 2025 tutto in salita Il segno meno sfiora i 38 milioni | Fondi in arrivo ma serve di più

Il bilancio preventivo 2025 dell’Asl dipinge un quadro complesso, con un risultato negativo di 37,6 milioni di euro e costi in crescita, soprattutto nei beni sanitari. Pur con fondi in arrivo, la sfida resta alta: è indispensabile aumentare gli sforzi per garantire servizi di qualità. In questo scenario ancora incerto, l’Asl conferma il suo piano triennale di investimenti, dimostrando impegno e resilienza di fronte alle difficoltà.

Un risultato d’esercizio negativo pari a 37,6 milioni di euro, una crescita dei costi legata soprattutto ai beni sanitari e un piano triennale di investimenti confermato nonostante il contesto economico complesso. È questo, in sintesi, il quadro delineato dal bilancio economico preventivo 2025 dell’ Ausl, approvato nei giorni scorsi con delibera della direttrice generale Agostina Aimola. Il documento contabile tiene conto di uno scenario ancora incerto a livello nazionale, dove non è stata ancora raggiunta l’intesa Stato-Regioni sul riparto delle risorse del fondo sanitario. In attesa di questa definizione, viale Aldo Moro ha raccomandato alle aziende sanitarie un approccio prudenziale, utilizzando stime provvisorie sul fabbisogno indistinto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ausl, bilancio 2025 tutto in salita . Il segno meno sfiora i 38 milioni : "Fondi in arrivo, ma serve di più"

