Lido di Savio vuole la svolta | Occorrono più servizi e potenziare i trasporti pubblici

Lido di Savio si prepara a una svolta: un piano ambizioso per potenziare i servizi e i trasporti pubblici, puntando a un rilancio duraturo. L’estate, tra turisti e attività vivaci, rappresenta solo il primo passo verso un futuro più prospero. La comunità locale, rappresentata dal Comitato, è determinata a trasformare questa stagione in un punto di partenza per un rinnovamento che coinvolga tutto il paese e i suoi residenti. È arrivato il momento di scrivere una nuova pagina di successo.

Obiettivo rilancio. Lido di Savio vive un'altra estate tra villeggianti al mare e attività aperte per le tante persone provenienti da fuori e le poche residenti in paese. Altri due mesi prima del ritorno di quell'inverno che vede chiudere le saracinesche della maggior parte nei negozi e delle porte degli appartamenti, in attesa del nuovo arrivo della bella stagione. Ma la comunità di Lido di Savio, rappresentata istituzionalmente dal Comitato Cittadino, vuole uscire da questo limbo e ambire a diventare un paese vivo e aperto tutto l'anno. Ma prima devono essere risolti diversi problemi. "Si parla sempre di pini, ma le priorità sono altre – spiegano Tonino Montanari e Bruno Tagliavini, presidente e vice del Comitato cittadino di Lido di Savio –.

