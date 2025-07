Una stazione dei bus nel giardino di casa Condominio in rivolta

Una rivoluzione nei paesaggi urbani di Lecco: un parco condominiale si trasforma in una stazione degli autobus, suscitando forte protesta tra i residenti. Circa 200 famiglie si sono mobilitate, organizzando un picchetto davanti al municipio durante la riunione della Commissione V. L’obiettivo? Difendere il loro polmone verde e preservare la qualità di vita nel cuore della città , perché il futuro dell’ambiente e della comunità non può essere messo in secondo piano.

Una stazione degli autobus al posto di un parco condominiale, un polmone verde nel cuore di Lecco. I residenti, circa 200 famiglie, protestano: nei giorni scorsi alcuni delegati degli inquilini del maxi complesso di via Lorenzo Balicco hanno allestito un picchetto davanti al municipio, dove era in corso una riunione dei consiglieri comunali della Commissione V Urbanistica, Edilizia, Ambiente e MobilitĂ sul futuro hub intermodale, cioè una stazione per pullman che sarĂ realizzata grazie a un finanziamento regionale di 14 milioni. Per realizzarla, vicino alla stazione ferroviaria, verrĂ espropriato l’ampio giardino condominiale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Una stazione dei bus nel giardino di casa. Condominio in rivolta

