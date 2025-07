Il Festival della Birra a Seveso farà ballare

Il festival della birra a Seveso è alle porte, pronto a infiammare tre settimane di musica, divertimento e delizie culinarie. Un evento unico, aperto anche in caso di pioggia grazie ai 700 posti al coperto, che trasformerà il centro polifunzionale di Viale Redipuglia in un palcoscenico di emozioni. Tra i successi di Max Pezzali, Vasco e i Queen, non mancheranno momenti indimenticabili per tutti gli amanti della buona musica e della convivialità. Non perdere questa festa imperdibile!

Tre settimane di musica, birra e specialità culinarie, in una festa sempre aperta anche in caso di pioggia grazie agli oltre 700 posti a sedere al coperto. Tre settimane da passare tra le canzoni di Max Pezzali e quelle di Vasco, le sigle dei cartoni animati e i brani dei Queen, fino ai pezzi più trascinanti di Jovanotti e quelli più emozionanti di Renato Zero. Prenderà il via venerdì nel Centro polifunzionale di viale Redipuglia a Seveso la sesta edizione del Festival della Birra: la kermesse aprirà i battenti questo fine settimana, da venerdì a domenica, e proseguirà poi per i due weekend successivi, da venerdì 25 a domenica 27 e da venerdì 1 agosto a domenica 3 agosto.

