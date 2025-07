Uccisa alla festa dei bambini | Ho sparato perché la musica era alta

Un gesto inspiegabile ha sconvolto la tranquilla comunità di Marotta, Pesaro. Sandrino Spingardi, un pensionato di 71 anni, ha aperto il fuoco durante una festa di bambini, sostenendo che la musica troppo alta lo abbia esasperato. Un tentativo di intimidazione che si è trasformato in tragedia, lasciando dietro di sé dolore e sgomento. La domanda ora è: cosa spinge una persona a perdere il controllo in modo così drammatico?

MAROTTA (Pesaro) "La musica era troppo alta". È cominciata così, come se il fastidio potesse spiegare l’orrore di aver aperto il fuoco ad una festa di bambini di 5 anni, la confessione di Sandrino Spingardi, 71 anni, idraulico pensionato, davanti ai carabinieri. "Non volevo uccidere nessuno – ha aggiunto - ho sparato solo per spaventarli". E invece ha ammazzato. Griselda Cassia Nunez, 44 anni, sua cognata, venerdì sera intorno alle 20 è crollata a terra nella sua casa di Marotta, in provincia di Pesaro, colpita alla testa. È morta sul colpo. La figlia di lei e mamma di una delle piccole festeggiate, Kenia Cassia Vaca, 28 anni, è stata raggiunta da un proiettile in pieno volto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Uccisa alla festa dei bambini : "Ho sparato perché la musica era alta"

In questa notizia si parla di: festa - bambini - sparato - musica

«Da grande voglio fare il vigile del fuoco»: 2mila bambini in festa - Da grande voglio fare il vigile del fuoco! Questa mattina, 14 maggio, oltre 2mila bambini delle scuole dell’infanzia e primarie si sono radunati al comando provinciale dei Vigili del fuoco di Padova, dando vita a una giornata di sicurezza, scoperta e divertimento.

A #Marotta – nelle #Marche – ieri sera durante una festa di bimbi un uomo di 71 anni ha sparato e ucciso la cognata. “Facevano rumore”, ha confessato ai carabinieri. #Tg1 Elena De Vincenzo Vai su Facebook

Uccisa alla festa dei bambini : Ho sparato perché la musica era alta; Marotta, anziano spara alla festa di una bimba e uccide la nonna, forse per la musica troppo alta; Sparatoria a Marotta, l'omicida: 'Non volevo far male ai bimbi'.

Uccisa alla festa dei bambini : "Ho sparato perché la musica era alta" - Pesaro, la confessione del 71enne che ha colpito alla testa la cognata 44enne: "Volevo spaventarla". Segnala quotidiano.net

Fa irruzione alla festa dei bambini e uccide la nonna della festeggiata: «Non volevo che morisse». La lite per la musica a alto volume - Una serata di festa si è trasformata in un incubo a Marotta di Mondolfo, in provincia di Pesaro e Urbino. Secondo msn.com