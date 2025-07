Atalanta con sedie e sdraio ore in coda per accaparrarsi un abbonamento - Foto

L’Atalanta infiamma i tifosi: sedie e sdraio affollano le code, pronti a conquistarsi un abbonamento. Dopo la fase di prelazioni, sabato mattina è iniziata la vendita libera, trasformando le strade in veri e propri crocevia di passione calcistica. La corsa agli abbonamenti è ormai aperta: chi riuscirà a garantirsi il suo posto? La sfida tra tifosi è solo all'inizio.

CALCIO. Iniziata nella mattinata di sabato la vendita libera dei tagliandi dopo che venerdì si era conclusa la fase dedicata alla prelazioni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Atalanta, con sedie e sdraio ore in coda per accaparrarsi un abbonamento - Foto

