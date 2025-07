La tassa di soggiorno FdI | Risorse da usare per ripulire la città

La tassa di soggiorno può diventare uno strumento efficace per migliorare il decoro di Bologna, una città che merita di brillare. Giovanni Trombetti, neopresidente di Federalberghi, propone di destinare parte dei 21 milioni raccolti a interventi concreti di riqualificazione urbana. Fratelli d’Italia sostiene con entusiasmo questa iniziativa, già formalizzata in un ordine del giorno. Le risorse della tassa di soggiorno devono essere investite in progetti strategici che valorizzino il patrimonio e la vivibilità della città, restituendo a Bologna il suo splendore.

Giovanni Trombetti, neopresidente di Federalberghi, ha proposto al Comune di destinare parte dei 21 milioni della tassa di soggiorno per il decoro della città. Proposta subito raccolta da Fratelli d’Italia, tramite l’eurodeputato Stefano Cavedagna: "È un’idea giustissima, di cui Bologna ha bisogno urgente e come FdI abbiamo già presentato un ordine del giorno in Comune". Quali priorità per il decoro cittadino? "Le risorse della tassa di soggiorno andrebbero usate per ripulire la città da graffiti e sporcizia. In origine la giunta si era presa questo impegno: destinare una parte dei fondi per pulire i muri e i portici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La tassa di soggiorno. FdI: "Risorse da usare per ripulire la città"

In questa notizia si parla di: tassa - soggiorno - città - risorse

Lanciano, nuove mappe e cartelli turistici con i ricavi della tassa di soggiorno - L’amministrazione comunale di Lanciano destina i ricavi della tassa di soggiorno al rinnovamento delle mappe e dei cartelli turistici.

*“Il 2025 sarà un anno record per gli incassi da tassa di soggiorno, ma con troppe ombre su come vengono spesi i fondi. Napoli e i Comuni turistici campani chiariscano subito le tariffe applicate e, soprattutto, la destinazione delle risorse. Serve una nuova gov Vai su Facebook

La tassa di soggiorno. FdI: Risorse da usare per ripulire la città; Contrasto all'abusivismo, potenziamento di raccolta rifiuti e trasporti: ok al piano per l'utilizzo della tassa di soggiorno; Tassa di Soggiorno: Nuove Regole. Dal 2025 potrà essere applicata da tutti i Comuni Italiani.