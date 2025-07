’Villa dei dirigenti’ diventerà centro di ricerca

La storica Villa dei Dirigenti di Codigoro si prepara a rinascere come centro di ricerca, grazie a un importante intervento di recupero annunciato dall’assessore Graziella Ferretti. Durante l’ultimo consiglio comunale, sono stati illustrati i progetti candidati con finanziamenti regionali, tra cui il recupero dell’ex-Zuccherificio Eridania. Questa iniziativa rappresenta un passo fondamentale per valorizzare il patrimonio locale e promuovere l’innovazione nel territorio, aprendo nuove opportunità per comunità e ricerca.

È stata l’assessore Graziella Ferretti nell’ultimo consiglio comunale di Codigoro ad illustrare la variazione di bilancio per il recupero della cosiddetta "Villa dei dirigenti" all’interno del complesso nel quale ricade anche l’ex-Zuccherificio Eridania. "Abbiamo candidato due nuovi progetti, grazie a finanziamenti previsti da una legge regionale - ha detto l’esponente della giunta codigorese - per Programmi Straordinari di Investimento per i Comuni ricompresi nelle Strategie territoriali per le aree interne e montane (Stami) e ci sono stati assegnati 800mila euro". "L’obiettivo finale sarà il recupero completo della Villa che ha una spazio calpestatile di 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "’Villa dei dirigenti’ diventerà centro di ricerca"

In questa notizia si parla di: villa - dirigenti - diventerà - centro

’Villa dei dirigenti’ diventerà centro di ricerca; Cuki trasloca a San Maurizio: 56 dirigenti nella villa dell’ex Ozella, il Comune si prende la fabbrica; Università ecampus e centro studi Villa Montesca di Città di Castello: in partenza a Giugno 2025 i nuovi corsi di formazione.