Allarme del sindacato | Risciò e caddy? Sono i nuovi rider

Allarme nel settore dei trasporti alternativi: risciò, golf cart e caddy sono ormai i nuovi rider. La Cgil di Firenze evidenzia come questo segmento abbia fin da subito rivelato gravi criticità, tra lavoro nero, collaborazioni fittizie e Partite Iva manipolate. Mentre il turismo cresce, si rischia di alimentare un modello lavorativo precario e poco tutelante. È urgente intervenire per garantire diritti e dignità a questi lavoratori emergenti.

I conducenti di caddy, golf car e risciò "sono i nuovi rider". Secondo la Cgil di Firenze il settore delle golf car e affini, da un punto di vista prettamente lavorativo, ha mostrato fin da subito numerosi elementi problematici: dal lavoro nero a quello grigio, dalle finte collaborazioni alle Partite Iva che mascherano rapporti di lavoro dipendenti. "In città il turismo è un fenomeno in continua crescita ma si porta dietro un lavoro non del tutto regolare" afferma Ilaria Lani della segreteria Cgil Firenze. "Abbiamo ricevuto le prime segnalazioni di alcuni lavoratori del settore – continua – che ci hanno consentito di osservare queste nuove professioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Allarme del sindacato: "Risciò e caddy?. Sono i nuovi rider"

In questa notizia si parla di: risciò - caddy - sono - rider

Firenze, viaggio in centro tra caddy e risciò: minitour, mance e velocità. Per un’ora? 40 euro - Scopri Firenze come mai prima d'ora! Con il nuovo minitour a bordo di golf car, immergiti nella bellezza della città mentre ti godi un'esperienza unica tra risciò e caddy.